Австрія та Данія розглядають співпрацю з Ізраїлем для виробництва вакцин

Австрія та Данія розглядають співпрацю з Ізраїлем для майбутнього виробництва вакцин від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

1 березня прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів про заплановані перемовини з Австрією та Данією щодо виробництва вакцин від коронавірусу. Канцлер Австрії Себастьян Курц та прем’єрка Данії Метте Фредеріксен мають прибути до Ізраїлю в четвер.

За словами Нетаньягу, лідери обговорять ідею про "міжнародну корпорацію з виробництва вакцин".

Канцлер Австрії, як цитує німецький Bild, пояснив, що країни не хочуть далі покладатися у питанні вакцин тільки на ЄС, вказуючи на існуючі проблеми з поставками та повільний процес затвердження:

"Влітку ми домовилися, що вакцини для країн-членів будуть закуплені завчасно і швидко затверджені. Хоча фундаментально підхід був правильним, Європейське медичне агентство надто повільно затверджує вакцини, і є проблеми з поставками від фармкомпаній".

Прем’єрка Данії у своїх коментарях зауважила, що перемовини з Ізраїлем не означають нестачу довіри до ЄС, але країни мають зробити усе можливе, щоб прискорити виробництво вакцини.

"Можлива ситуація, що нам доведеться не лише вакцинуватися, але й повторно вакцинуватися, можливо, раз на рік… Тому нам важливо збільшити виробництво в рази", - цитує її Financial Times.

Видання згадує, що вже дві країни ЄС почали використовувати незареєстровані в Євросоюзі вакцини: Угорщина - китайську та російську, та Словаччина, яка 1 березня підтвердила закупівлю російської вакцини "Спутник V".