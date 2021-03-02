Австрия и Дания думают о сотрудничестве с Израилем для производства вакцин

Австрия и Дания рассматривают сотрудничество с Израилем для будущего производства вакцин от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

1 марта премьер Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о запланированных переговорах с Австрией и Данией о производстве вакцин от коронавируса. Канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер Дании Метте Фредериксен должны прибыть в Израиль в четверг.

По словам Нетаньяху, лидеры обсудят идею о "международной корпорации по производству вакцин".

Канцлер Австрии, как цитирует немецкий Bild, пояснил, что страны не хотят дальше полагаться в вопросе вакцин только на ЕС, указывая на существующие проблемы с поставками и медленный процесс утверждения:

"Летом мы договорились, что вакцины для стран-членов будут закуплены заранее и быстро утверждены. Хотя фундаментально подход был правильным, Европейское медицинское агентство слишком медленно утверждает вакцины, и есть проблемы с поставками от фармкомпаний".

Премьер Дании в своих комментариях отметила, что переговоры с Израилем не означают недостатка доверия к ЕС, но страны должны сделать все возможное, чтобы ускорить производство вакцины.

"Возможна ситуация, что нам придется не только вакцинироваться, но и повторно вакцинироваться, возможно, раз в год ... Поэтому нам важно увеличить производство в разы", - цитирует ее Financial Times.

Издание вспоминает, что уже две страны ЕС начали использовать незарегистрированные в Евросоюзе вакцины: Венгрия - китайскую и российскую, и Словакия, которая 1 марта подтвердила закупку российской вакцины "Спутник V".