Глава Євроради: РФ є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Росія не зробила достатньо для реалізації Мінських домовленостей, тому економічні санкції ЄС діятимуть і далі.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на КПВВ "Щастя", повідомляє "Європейська правда".

"На жаль, Росія не відобразила тих позитивних кроків, які зробила Україна у виконанні Мінських домовленостей. Тому наші економічні санкції проти Росії залишаться діяти" - сказав Мішель.

"Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником" - наголосив він.

Глава Євроради закликав РФ забезпечити повний доступ для спостерігачів СММ ОБСЄ до всіх територій, не контрольованих урядом України.

За його словами, пандемія коронавірусу не може використовуватися як привід для подальшого відокремлення цих територій від решти України.

"Ми закликаємо РФ повернутися до спільного контролю та координації" - заявив також Мішель.