Глава Евросовета: РФ является частью конфликта на Донбассе, а не посредником

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Россия не сделала достаточно для реализации Минских договоренностей, поэтому экономические санкции ЕС будут действовать и дальше.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на КПВВ "Счастье", сообщает "Европейская правда".

"К сожалению, Россия не отразила тех позитивных шагов, которые сделала Украина в исполнении Минских договоренностей. Поэтому наши экономические санкции против России останутся в силе", - сказал Мишель.

"Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - отметил он.

Глава Евросовета призвал РФ обеспечить полный доступ для наблюдателей СММ ОБСЕ к территориям, не контролируемым правительством Украины.

По его словам, пандемия коронавируса не может использоваться как повод для дальнейшего отделения этих территорий от остальной Украины.

"Мы призываем РФ вернуться к общему контролю и координации", - заявил также Мишель.