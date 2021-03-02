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Доньку колишнього президента Румунії засудили за збір "брудних грошей" для батька

Вівторок, 2 березня 2021, 17:43

Апеляційний суд у Румунії у вівторок засудив дочку колишнього президента Траяна Бесеску Іоану Бесеску до п'яти років тюремного ув'язнення за участь у відмиванні грошей для передвиборчої кампанії свого батька. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Ексміністр з питань туризму Елена Удря була засуджена до восьми років позбавлення волі у тій самій справі. Бізнесмен і двоє інших політика також були засуджені за збирання та відмивання коштів.

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Згідно з обвинувальним актом, обвинувачені збирали "суми грошей, отриманих в результаті корупції, розкрадань і ухилення від сплати податків, які згодом були використані для оплати послуг, наданих під час виборчої кампанії" в 2009 році, коли Бесеску виграв свій другий і останній термін повноважень. 

Удря була де-факто керівником його виборчої кампанії.

Вирок не остаточний і може бути оскаржений.

Бесеску був президентом Румунії з 2004 по 2014 рік. Зараз він є членом Європейського парламенту.

Бесеску зробив боротьбу з корупцією одним із пріоритетів своєї адміністрації і отримав високу оцінку з боку Брюсселя і Вашингтона за розширення прав і можливостей Національного управління по боротьбі з корупцією, яке тепер домоглося засудження його дочки Іоани і колишньої протеже Удрі в суді першої інстанції. 

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Румунія
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