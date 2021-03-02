Дочь бывшего президента Румынии осудили за сбор "грязных денег" для отца

Апелляционный суд в Румынии во вторник приговорил дочь бывшего президента Траяна Бэсеску Иоану Бэсеску к пяти годам тюремного заключения за участие в отмывании денег для предвыборной кампании своего отца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Бывший министр по туризму Елена Удря была приговорена к восьми годам лишения свободы по тому же делу. Бизнесмен и два других политика также были осуждены за сбор и отмывание денег.

Согласно обвинительному акту, обвиняемые собирали "суммы денег, полученные в результате коррупции, хищений и уклонения от уплаты налогов, которые впоследствии были использованы для оплаты услуг, предоставляемых во время избирательной кампании" в 2009 году, когда Бэсеску выиграл свой второй и последний срок полномочий.

Удря была де-факто руководителем его избирательной кампании.

Приговор не окончательный и может быть обжалован.

Траян Бэсеску был президентом Румынии с 2004 по 2014 год. Сейчас он является членом Европейского парламента.

Бэсеску сделал борьбу с коррупцией одним из приоритетов администрации и получил высокую оценку со стороны Брюсселя и Вашингтона за расширение прав и возможностей Национального управления по борьбе с коррупцией, которое теперь добилось осуждения его дочери Иоаны и бывшей протеже Удри в суде первой инстанции.