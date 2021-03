Сожженные машины и разбитые окна: в Англии протестовали против закона о полиции

В Бристоле, что на западе Англии, акция против законопроекта о расширении полномочий полиции переросла в массовые беспорядки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Причиной стал новый законопроект, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции - в частности, о возможностях правоохранителей ограничивать митинги.

На протест с лозунгом "Kill the Bill" вышли несколько тысяч человек. В руках у многих митингующих были плакаты с лозунгами "Скажи нет полицейскому государству" и "Свобода протеста - основа демократии".

Корреспондент BBC Джоанна Прайор сообщает, что сначала акция начиналась мирно, но постепенно ситуация становилась все более нестабильной.

Протестующие атаковали полицейский участок и подожгли по крайней мере два автомобиля полиции. В участке разбили окна. Несколько машин повредили - пробили шины и разбили окна.

Участники также бросали в полицейских различные предметы, запускали фейерверки и скандировали "Позор!".

Fireworks going off at #killthebill protest outside Bristol Police Station. @EpigramPaper pic.twitter.com/KChOmKrTZe