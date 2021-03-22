Сожженные машины и разбитые окна: в Англии протестовали против закона о полиции

В Бристоле, что на западе Англии, акция против законопроекта о расширении полномочий полиции переросла в массовые беспорядки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Причиной стал новый законопроект, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции - в частности, о возможностях правоохранителей ограничивать митинги.

На протест с лозунгом "Kill the Bill" вышли несколько тысяч человек. В руках у многих митингующих были плакаты с лозунгами "Скажи нет полицейскому государству" и "Свобода протеста - основа демократии".

Фото: PA

Корреспондент BBC Джоанна Прайор сообщает, что сначала акция начиналась мирно, но постепенно ситуация становилась все более нестабильной.

Фото: PA

Фото: PA

Протестующие атаковали полицейский участок и подожгли по крайней мере два автомобиля полиции. В участке разбили окна. Несколько машин повредили - пробили шины и разбили окна.

Фото: SkyNews

Фото: PA

Участники также бросали в полицейских различные предметы, запускали фейерверки и скандировали "Позор!".

При этом правоохранители к активным действиям практически не переходили.

Несколько правоохранителей получили серьезные ранения. У одного из них сломана рука, у другого - ребра.

Местная полиция после этого заявила, что "то, что началось как мирный протест, небольшое меньшинство превратило в беспорядки". Всех причастных обещают привлечь к ответственности. Сейчас о задержанных не сообщается.

"Бандитизм и беспорядки недопустимы", - заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Мэр Бристоля Марвин Рос сказал, что понимает разочарование многих людей по поводу законопроекта, но "разрушение зданий в центре нашего города, вандализм, нападения на нашу полицию никак не снизят шансы на принятие законопроекта".