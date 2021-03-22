Сожженные машины и разбитые окна: в Англии протестовали против закона о полиции
В Бристоле, что на западе Англии, акция против законопроекта о расширении полномочий полиции переросла в массовые беспорядки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Причиной стал новый законопроект, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции - в частности, о возможностях правоохранителей ограничивать митинги.
На протест с лозунгом "Kill the Bill" вышли несколько тысяч человек. В руках у многих митингующих были плакаты с лозунгами "Скажи нет полицейскому государству" и "Свобода протеста - основа демократии".
Корреспондент BBC Джоанна Прайор сообщает, что сначала акция начиналась мирно, но постепенно ситуация становилась все более нестабильной.
Протестующие атаковали полицейский участок и подожгли по крайней мере два автомобиля полиции. В участке разбили окна. Несколько машин повредили - пробили шины и разбили окна.
Участники также бросали в полицейских различные предметы, запускали фейерверки и скандировали "Позор!".
Fireworks going off at #killthebill protest outside Bristol Police Station. @EpigramPaper pic.twitter.com/KChOmKrTZe— Billy Stockwell (@StockwellBilly) March 21, 2021
При этом правоохранители к активным действиям практически не переходили.
Несколько правоохранителей получили серьезные ранения. У одного из них сломана рука, у другого - ребра.
Местная полиция после этого заявила, что "то, что началось как мирный протест, небольшое меньшинство превратило в беспорядки". Всех причастных обещают привлечь к ответственности. Сейчас о задержанных не сообщается.
"Бандитизм и беспорядки недопустимы", - заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.
Мэр Бристоля Марвин Рос сказал, что понимает разочарование многих людей по поводу законопроекта, но "разрушение зданий в центре нашего города, вандализм, нападения на нашу полицию никак не снизят шансы на принятие законопроекта".