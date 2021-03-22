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Турецька ліра обвалилася на 14%

Понеділок, 22 березня 2021, 11:54

Валюта Туреччини обвалилася на 14% після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган звільнив цими вихідними главу центрального банку країни Наджи Агбала.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Наджи Агбал вважався ключовим у процесі відновлення турецької ліри після її падіння до історичних мінімумів. Ердоган несподівано замінив його в суботу. Це третя відставка глави центрального банку Туреччини менш ніж за два роки.

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Призначений в листопаді, Агбал підвищував процентні ставки, щоб боротися з інфляцією, яка перевищує 15%.

Звільнення Агбала шокувало як місцевих, так і іноземних інвесторів, які високо оцінювали недавню грошово-кредитну політику центрального банку Туреччини. Наслідки звільнення вдарили по акціях Стамбульської фондової біржі та викликали побоювання з приводу впливу на вартість запозичень Туреччини.

Для туристів ця новина означає, що певні витрати у рамках відпочинку в Туреччині стануть дешевшими.

Нагадаємо, в серпні 2018 року турецька ліра впала до історичного мінімуму через санкції США проти соратників Ердогана.

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Туреччина Ердоган
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