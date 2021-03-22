Турецкая лира рухнула на 14%

Валюта Турции обвалилась на 14% после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил в эти выходные главу центрального банка страны Наджи Агбала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Наджи Агбал считался ключевым в процессе восстановления турецкой лиры после ее падения до исторических минимумов. Эрдоган неожиданно заменил его в субботу. Это третья отставка главы центрального банка Турции менее чем за два года.

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Назначенный в ноябре Агбал повышал процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией, которая превышает 15%.

Отставка Агбала шокировала как местных, так и иностранных инвесторов, которые высоко оценивали недавнюю денежно-кредитную политику центрального банка Турции. Последствия увольнения ударили по акциям Стамбульской фондовой биржи и вызвали опасения по поводу влияния на стоимость заимствований Турции.

Для туристов эта новость означает, что определенные расходы в рамках отдыха в Турции станут дешевле.

Напомним, в августе 2018 года турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США против соратников Эрдогана.