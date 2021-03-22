У країнах Європи впала довіра до вакцини AstraZeneca

Понад половина опитаних громадян у Франції, Німеччині та Іспанії вважають, що вакцина від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, не є безпечною.

Про це свідчить опитування YouGov, опубліковане в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Опитування показало, що 61% французьких респондентів вважають вакцину небезпечною - на 18 процентних пунктів більше, ніж було у лютому. Серед німців це число складає 55% - зростання на 15 процентних пунктів.

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В Іспанії трохи більше ніж половина опитаних, або 52%, заявили, що вакцина є небезпечною, тоді як 43% італійців дотримувалися аналогічної точки зору. В обох країнах з лютого цей показник виріс на 27 процентних пунктів.

Різке зниження довіри відбувається невдовзі після того, як уряди кількох країн ЄС ненадовго призупинили або обмежили використання вакцини через проблеми зі згортанням крові.

Багато країн відновили застосування вакцини після того, як минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило безпечність вакцини і закликало людей приймати цей препарат.

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Єдиною країною, де довіра до вакцини залишалася високою, була Велика Британія. Приблизно три чверті опитаних, як і раніше, вважають, що вакцина безпечна, хоча ця цифра трохи знизилась в порівнянні з минулим місяцем.

Британська влада та медичний регулятор послідовно наголошували на безпечності вакцини та не призупиняли її використання.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.