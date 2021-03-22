В странах Европы упало доверие к вакцине AstraZeneca

Более половины опрошенных граждан во Франции, Германии и Испании считают, что вакцина от коронавируса, разработанная AstraZeneca, небезопасна.

Об этом свидетельствует опрос YouGov, опубликованный в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Опрос показал, что 61% французских респондентов считают вакцину опасной – это на 18 процентных пунктов больше, чем в феврале. Среди немцев это число составляет 55% - рост на 15 процентных пунктов.

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В Испании чуть больше половины опрошенных, или 52%, заявили, что вакцина опасна, тогда как в Италии аналогичной точки зрения придерживались 43%. В обеих странах с февраля этот показатель вырос на 27 процентных пунктов.

Резкое снижение доверия происходит вскоре после того, как правительства нескольких стран ЕС ненадолго приостановили или ограничили использование вакцины из-за проблем со свертываемостью крови.

Многие страны возобновили применение вакцины после того, как на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность вакцины и призвало людей использовать этот препарат.

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Единственной страной, где доверие к вакцине оставалась высоким, была Великобритания. Примерно три четверти опрошенных по-прежнему считают, что вакцина безопасна, хотя эта цифра немного снизилась по сравнению с прошлым месяцем.

Британские власти и медицинский регулятор последовательно отмечали безопасность вакцины и не приостанавливали ее использование.

Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины