Регулятор ЄС у квітні направить в РФ інспекцію для перевірки виробництва "Спутник V"

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у квітні направить в Росію групу експертів для перевірки виробництва вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це заявив глава департаменту загроз здоров'ю і стратегії вакцинації EMA Марко Кавалері в ефірі італійського каналу Rai3, передає "Європейська правда" з посиланням на видання La Presse.

"Ми розглядаємо три вакцини. Curevac, яку ми сподіваємося затвердити приблизно в червні. Також ми маємо Novavax, засновану на більш традиційній технології, а також на системі, що підсилює імунну відповідь. Третя вакцина - російська Sputnik V. Ми розпочали огляд, тому розглядаємо всі дані, щоб швидше дозволити її, коли досьє буде заповнене. У квітні ми також проведемо деякі перевірки виробництва в Росії", - сказав Кавалері.

За його словами, лише після отримання всіх необхідних даних регулятор ЄС зможе затвердити російську вакцину.

"У квітні ми також проведемо перевірки в Росії як на виробництві, так і в місцях клінічних досліджень. Коли ми отримаємо всі дані, які будуть необхідні, з’явиться можливість затвердити цю вакцину", - заявив Кавалері.

Раніше цього місяця Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розпочало експертизу вакцини "Спутник V", яка може завершитися затвердженням препарату для використання у 27 країнах-членах Євросоюзу.

Як повідомлялося, єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз не потребує російської вакцини "Спутник V" від COVID-19 і може домогтися імунітету на всьому континенті, використовуючи виробництво вакцин у Європі.