Регулятор ЕС в апреле направит в РФ инспекцию для проверки производства "Спутник V"

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в апреле направит в Россию группу экспертов для проверки производства вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери в эфире итальянского канала Rai3, передает "Европейская правда" со ссылкой на издание La Presse.

"Мы рассматриваем три вакцины. Curevac, которую мы надеемся утвердить примерно в июне. Также Novavax, основанная на более традиционной технологии, а также на системе, усиливающей иммунный ответ. Третья вакцина - русский Sputnik V. Мы начали рассмотрение, поэтому рассматриваем все данные, чтобы быстрее разрешить ее, когда досье будет заполнено. В апреле мы также проведем некоторые проверки производства в России", - сказал Кавалери.

По его словам, только после получения всех необходимых данных регулятор ЕС сможет утвердить российскую вакцину.

"В апреле мы также проведем проверки в России - как на производстве, так и в местах клинических исследований. Когда мы получим все данные, которые будут необходимы, появится возможность утвердить эту вакцину", - заявил Кавалери.

Ранее в этом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу вакцины "Спутник V", которая может завершиться утверждением препарата для использования в 27 странах-членах Евросоюза.

Как сообщалось, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейский Союз не нуждается в российской вакцине "Спутник V" от COVID-19 и может добиться иммунитета на всем континенте, используя производство вакцин в Европе.