Шмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС и НАТО через 5-10 лет
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет стать членом ЕС и НАТО "в промежутке от 5 до 10 лет".
Об этом Шмыгаль рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".
"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО", - сказал премьер-министр.
Шмыгаль считает, что есть две причины, почему Украина до сих пор не в ЕС.
"Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению", - сказал он.
Вместе с тем Шмыгаль признал, что решающим для членства в ЕС будет прогресс в проведении реформ.
"В борьбе против коррупции или в правосудии должны быть достигнуты европейские стандарты. Мы интенсивно над этим работаем. Мы также проводим переговоры с Брюсселем по Соглашению об Общем авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка. Прежде всего, это касается интеграции Объединенной энергетической системы Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E. Мы приближаемся к Европе шаг за шагом", - сказал он.
По словам Шмыгаля, Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе и уже очень тесно сотрудничает с НАТО.
"Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что "двери НАТО открыты для Украины", - сказал премьер-министр.
Напомним, ранее в офисе президента заявили, что вопрос членства Украины в ЕС должен решиться до конца десятилетия.
Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенбер в феврале ответил президенту Зеленскому на его "очень простой вопрос", почему Украина еще не в НАТО.