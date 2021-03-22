Розвідка Іспанії підозрює РФ у кібератаці на Держслужбу зайнятості – ЗМІ

Розслідування кібератаки на Державну службу зайнятості Іспанії, якої вона зазнала 9 березня, вказує на те, що за атакою стоїть Росія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Confidencial.

Як зазначається, кібератака – це відповідь Москви на низку дипломатичних та військових інцидентів між, з одного боку, Кремлем, а з іншого - урядом та іспанськими збройними силами.

Держслужбу зайнятості Іспанії було атаковано вірусом типу ``ramsomware'', який шифрує файли та блокує комп'ютери, щоб отримати викуп, як правило, в криптовалюті, в обмін на відновлення нормальної роботи. Ці кібератаки мають сенс проти компаній, які іноді платять хакерам, але не проти установ, які не можуть поступитися шантажу.

Метою кібератаки була скоріше дискредитація державної установи та держави, якій вона належить, та викликання невдоволення громадськості через скасування тисяч призначень по всій Іспанії та параліч обробки даних щодо допомоги по безробіттю, особливо під час кризи.

Іспанія, поряд з Німеччиною, є державою з певною вагою в Європейському союзі, яка за останні місяці мала найгірші відносини з Росією. У цій країні три роки тому була створена зловмисна програма Ruyk, за допомогою якої групи кіберзлочинців здійснили численні атаки, багато з яких, ймовірно, були за замовленням ФСБ Росії.

Розслідування, проведене в Іспанії Національним інститутом кібербезпеки та Національним криптологічним центром (при Національному центрі розвідки) може чітко вказати на Москву як відповідальну за кібератаку.

Якщо Німеччина вступила в конфронтацію з Росією у справі опозиціонера Алексєя Навального, то напруженість з Іспанією виникла після невдалого візиту глави європейської дипломатії Жозепа Борреля у лютому. Після цього візиту 27 країн-членів затвердили нові санкції проти Росії 22 лютого. Уряд Іспанії брав участь у суперечці Борреля-Лаврова через міністра закордонних справ Аранчу Гонсалес Лаю. Це закінчилося нагадуванням, що Іспанія є "однією з 23 повноцінних демократій у світі", тоді як "Росія займає 124 місце з 167 країн".

Також видання згадує про інциденти з перехоплення російських винищувачів іспанськими над Чорним морем, а також присутність іспанських кораблів у Чорному морі, що дратує Росію.