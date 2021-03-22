Разведка Испании подозревает РФ в кибератаке на Госслужбу занятости - СМИ

Расследование кибератаки на Государственную службу занятости Испании, которой она подверглась 9 марта, указывает на то, что за атакой стоит Россия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Confidencial.

Как отмечается, кибератака - это ответ Москвы на ряд дипломатических и военных инцидентов между, с одной стороны, Кремлем, а с другой - правительством и испанскими вооруженными силами.

Госслужба занятости Испании была атакована вирусом типа ramsomware', который шифрует файлы и блокирует компьютеры, чтобы получить выкуп, как правило, в криптовалюте, в обмен на восстановление нормальной работы. Эти кибератаки имеют смысл против компаний, которые иногда платят хакерам, но не против учреждений, которые не могут уступить шантажу.

Целью кибератаки была скорее дискредитация государственного учреждения и государства, которому она принадлежит, и вызывания недовольства общественности из-за отмены тысяч назначений по всей Испании и паралич обработки данных о помощи по безработице, особенно во время кризиса.

Испания, наряду с Германией, является государством с определенным весом в Европейском союзе, которая за последние месяцы имела худшие отношения с Россией. В этой стране три года назад была создана злонамеренная программа Ruyk, ​​с помощью которой группы киберпреступников осуществили многочисленные атаки, многие из которых, вероятно, были по заказу ФСБ России.

Расследование, проведенное в Испании Национальным институтом кибербезопасности и Национальным Криптологических центром (при Национальном центре разведки) может четко указать на Москву как ответственное за кибератаки.

Если Германия вступила в конфронтацию с Россией по делу оппозиционера Алексея Навального, то напряженность с Испанией возникла после неудачного визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в феврале. После этого визита 27 стран-членов утвердили новые санкции против России 22 февраля. Правительство Испании участвовал в споре Борреля-Лаврова через министра иностранных дел Аранчий Гонсалес Лаю. Это закончилось напоминанием, что Испания является "одной из 23 полноценных демократий в мире", тогда как "Россия занимает 124 место из 167 стран".

Также издание вспоминает об инцидентах по перехвату российских истребителей испанскими над Черным морем, а также присутствие испанских кораблей в Черном море, раздражает Россию.