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Бельгія продовжила заборону на поїздки до 18 квітня

Понеділок, 22 березня 2021, 15:54

Бельгійська влада продовжила заборону на необов'язкові поїздки до 18 квітня, тобто він буде діяти і після Великодня, який християни західного обряду святкуватимуть 4 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Несуттєві поїздки за кордон заборонені для осіб, основне місце проживання яких знаходиться в Бельгії", - підтвердив новий указ, опублікований в неділю.

Заборона на поїздки, який піддається все більшій критиці з боку Європейської комісії, була вперше введена 27 січня і продовжувалася кілька разів, причому уряд Бельгії заявив, що це буде останнє продовження.

У п'ятницю єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що в ході обговорення з міністром внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден наполягав на тому, щоб Бельгія поважала принцип вільного пересування людей в ЄС.

"Комісія очікує закінчення терміну дії заборони на поїздки, які не є необхідними, і інших менш обмежувальних заходів, таких як тестування і карантин", - сказав Рейндерс.

Бельгія заявляє, що цей захід має тимчасовий характер і відповідає більш широким рамкам політики, спрямованої на запобігання третьої хвилі пандемії.

Бельгія в п'ятницю слідом за Францією посилила заходи, щоб уникнути третьої хвилі заражень COVID-19 і зберегти плани з відкриття економіки в травні.

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