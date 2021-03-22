Бельгия продлила запрет на поездки до 18 апреля

Бельгийские власти продлили запрет на необязательные поездки до 18 апреля, то есть он будет действовать и после Пасхи, которую христиане западного обряда будут праздновать 4 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Несущественные поездки за границу запрещены для лиц, основное место жительства которых находится в Бельгии", - подтвердил новый указ, опубликованный в воскресенье.

Запрет на поездки, который подвергается все большей критике со стороны Европейской комиссии, был впервые введен 27 января и продолжался несколько раз, причем правительство Бельгии заявило, что это будет последнее продление.

В пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ходе обсуждения с министром внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден настаивал на том, чтобы Бельгия уважала принцип свободного передвижения людей в ЕС.

"Комиссия ожидает окончания срока действия запрета на поездки, которые не являются необходимыми, и других менее ограничительных мер, таких как тестирование и карантин", - сказал Рейндерс.

Бельгия заявляет, что эта мера носит временный характер и отвечает более широким рамкам политики, направленной на предотвращение третьей волны пандемии.

Бельгия в пятницу вслед за Францией усилила меры, чтобы избежать третьей волны заражений COVID-19 и сохранить планы по открытию экономики в мае.