Китай ввів санкції проти євродепутатів, політиків і вчених з ЄС

Китай оголосив про санкції щодо п'яти депутатів Європарламенту, а також європейських вчених і політиків, а також щодо чотирьох юридичних осіб ЄС у відповідь на санкції Брюсселя за порушення прав людини Пекіном у Синьцзяні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС КНР.

"Європейський союз ввів односторонні санкції щодо китайських фізичних і юридичних осіб 22 березня, пославшись на так звані проблеми з правами людини в Синьцзяні. Цей крок, що базується виключно на брехні і дезінформації, ігнорує і спотворює факти, грубо втручається у внутрішні справи Китаю, грубо порушує міжнародне право і основні норми, що регулюють міжнародні відносини, і серйозно підриває відносини Китаю і ЄС. Китай рішуче заперечує і рішуче засуджує це", - йдеться в заяві.

До списку санкцій потрапили п'ять депутатів Європарламенту - Райнхард Бутікофер, Міхаель Галер, Рафаель Глюксман, Ільхан Кучюк, Міріам Лексман.

Також санкції введені проти нідерландського депутата Сьорда Сьордсма, депутата парламенту Бельгії Самюель Коголаті, депутата сейму Литви Довілі Шакалене, німецького вченого Адріана Ценца і шведського дослідника Бьорна Ердена.

Відповідним особам та їхнім родинам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг і Макао. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям і установам також заборонено вести справи з Китаєм.

У список санкцій також включені Комітет з політики і безпеки Ради Європейського Союзу, Підкомітет з прав людини Європейського парламенту, Інститут китайських досліджень Меркатора в Німеччині і Фонд Альянсу демократій в Данії.

Нагадаємо, ЄС вперше з 19189 року запровадив санкції проти Китаю за порушення прав людини в провінції Синьцзян. У санкційний список були внесені чотирьох особи і одна організація.