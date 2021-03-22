Китай ввел санкции против евродепутатов, политиков и ученых из ЕС

Китай ввел санкции в отношении пяти депутатов Европарламента, а также европейских ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС в ответ на санкции Брюсселя за нарушение прав человека Пекином в Синьцзяне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

"Европейский союз ввел односторонние санкции в отношении китайских физических и юридических лиц 22 марта, сославшись на так называемые проблемы с правами человека в Синьцзяне. Этот шаг, основанный исключительно на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, грубо нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, и серьезно подрывает отношения Китая и ЕС. Китай решительно возражает и решительно осуждает это", - говорится в заявлении.

В санкционный список попали пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман.

Также санкции введены против нидерландского депутата Сьерда Сьердсма, депутата парламента Бельгии Самюэль Коголати, депутата сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкого ученого Адриана Ценца и шведского исследователя Бьорна Ердена.

Соответствующим лицам и их семьям запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем.

В санкционный список также включены Комитет по политике и безопасности Совета Европейского Союза, Подкомитет по правам человека Европейского парламента, Институт китайских исследований Меркатора в Германии и Фонд Альянса демократий в Дании.