Президент Європарламенту про санкції Китаю: будуть наслідки

Запроваджені Китаєм санкції щодо депутатів Європейського парламенту є неприйнятними і матимуть наслідки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Європарламенту Давид Сассолі.

"Санкції Китаю щодо депутатів Європарламенту, Підкомітету з прав людини і органів ЄС неприйнятні і матимуть наслідки", - написав Сассолі в Twitter.

China's sanctions on MEPs, the Human Rights Subcommittee and EU bodies are unacceptable and will have consequences.



The sanctions hit MEPs and @Europarl_EN bodies for expressing opinions in the exercise of their democratic duty.



Human rights are inalienable rights.