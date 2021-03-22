Президент Європарламенту про санкції Китаю: будуть наслідки

Запроваджені Китаєм санкції щодо депутатів Європейського парламенту є неприйнятними і матимуть наслідки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Європарламенту Давид Сассолі.

"Санкції Китаю щодо депутатів Європарламенту, Підкомітету з прав людини і органів ЄС неприйнятні і матимуть наслідки", - написав Сассолі в Twitter.

China's sanctions on MEPs, the Human Rights Subcommittee and EU bodies are unacceptable and will have consequences.



The sanctions hit MEPs and @Europarl_EN bodies for expressing opinions in the exercise of their democratic duty.



Human rights are inalienable rights. — David Sassoli (@EP_President) March 22, 2021

За його словами, євродепутати потрапили під санкції "за висловлення своєї думки при виконанні свого демократичного обов'язку".

"Права людини - це невід'ємні права", - додав Сассолі.

Нагадаємо, Китай оголосив про санкції щодо п'яти депутатів Європарламенту, а також європейських вчених і політиків, а також щодо чотирьох юридичних осіб ЄС у відповідь на санкції Брюсселя.

ЄС вперше з 19189 року запровадив санкції проти Китаю за порушення прав людини через ситуацію в провінції Синьцзян. У санкційний список були внесені чотири особи і одна організація.