Президент Європарламенту про санкції Китаю: будуть наслідки
Запроваджені Китаєм санкції щодо депутатів Європейського парламенту є неприйнятними і матимуть наслідки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Європарламенту Давид Сассолі.
"Санкції Китаю щодо депутатів Європарламенту, Підкомітету з прав людини і органів ЄС неприйнятні і матимуть наслідки", - написав Сассолі в Twitter.
China's sanctions on MEPs, the Human Rights Subcommittee and EU bodies are unacceptable and will have consequences.— David Sassoli (@EP_President) March 22, 2021
The sanctions hit MEPs and @Europarl_EN bodies for expressing opinions in the exercise of their democratic duty.
Human rights are inalienable rights.
За його словами, євродепутати потрапили під санкції "за висловлення своєї думки при виконанні свого демократичного обов'язку".
"Права людини - це невід'ємні права", - додав Сассолі.
Нагадаємо, Китай оголосив про санкції щодо п'яти депутатів Європарламенту, а також європейських вчених і політиків, а також щодо чотирьох юридичних осіб ЄС у відповідь на санкції Брюсселя.
ЄС вперше з 19189 року запровадив санкції проти Китаю за порушення прав людини через ситуацію в провінції Синьцзян. У санкційний список були внесені чотири особи і одна організація.