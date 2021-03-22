Президент Европарламента о санкциях Китая: будут последствия
Введенные Китаем санкции в отношении депутатов Европейского парламента неприемлемы и будут иметь последствия.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европарламента Давид Сассоли.
"Санкции Китая в отношении депутатов Европарламента, Подкомитета по правам человека и органов ЕС неприемлемы и будут иметь последствия", - написал Сассоли в Twitter.
China's sanctions on MEPs, the Human Rights Subcommittee and EU bodies are unacceptable and will have consequences.— David Sassoli (@EP_President) March 22, 2021
The sanctions hit MEPs and @Europarl_EN bodies for expressing opinions in the exercise of their democratic duty.
Human rights are inalienable rights.
По его словам, евродепутаты попали под санкции "за выражение своего мнения при исполнении своего демократического долга".
"Права человека - это неотъемлемые права", - добавил Сассоли.
Напомним, Китай ввел санкции в отношении пяти депутатов Европарламента, а также европейских ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС в ответ на санкции Брюсселя за нарушение прав человека Пекином.