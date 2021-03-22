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Президент Европарламента о санкциях Китая: будут последствия

Понедельник, 22 марта 2021, 18:19

Введенные Китаем санкции в отношении депутатов Европейского парламента неприемлемы и будут иметь последствия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европарламента Давид Сассоли.

"Санкции Китая в отношении депутатов Европарламента, Подкомитета по правам человека и органов ЕС неприемлемы и будут иметь последствия", - написал Сассоли в Twitter.

По его словам, евродепутаты попали под санкции "за выражение своего мнения при исполнении своего демократического долга".

"Права человека - это неотъемлемые права", - добавил Сассоли.

Напомним, Китай ввел санкции в отношении пяти депутатов Европарламента, а также европейских ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС в ответ на санкции Брюсселя за нарушение прав человека Пекином.

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