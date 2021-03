Президент Европарламента о санкциях Китая: будут последствия

Введенные Китаем санкции в отношении депутатов Европейского парламента неприемлемы и будут иметь последствия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европарламента Давид Сассоли.

"Санкции Китая в отношении депутатов Европарламента, Подкомитета по правам человека и органов ЕС неприемлемы и будут иметь последствия", - написал Сассоли в Twitter.

China's sanctions on MEPs, the Human Rights Subcommittee and EU bodies are unacceptable and will have consequences.



The sanctions hit MEPs and @Europarl_EN bodies for expressing opinions in the exercise of their democratic duty.



Human rights are inalienable rights.