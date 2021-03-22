Єрмак обговорив з послами G7 і ЄС ситуацію на Донбасі і події на акції в підтримку Стерненка

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час відеоконференції з послами країн "Групи семи та Євросоюзу поінформував їх про підсумки переговорів політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки", які відбулися 18 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави президента.

"Попри активні зусилля України з відновлення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року російська сторона не підтримала українські ініціативи та відмовилася від проведення позачергового засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, що пропонувала українська сторона. При цьому керівник Офісу президента подякував за конструктивну позицію представникам Франції та Німеччини", - йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, українська сторона готова у будь-який час до проведення подальших дискусій у будь-якому форматі для ухвалення конкретних рішень і повернення до забезпечення безумовного режиму припинення вогню, щоб потім рухатися далі до встановлення миру на Донбасі.

Він поінформував послів про створення в Україні Центру з протидії дезінформації, який незабаром розпочне роботу на базі Ради національної безпеки і оборони.

В заяві ОП також вказується, що Єрмак прокоментував інциденти, які сталися під час масової акції на підтримку Сергія Стерненка біля будівлі Офісу президента 20 березня, заявивши, що події не були мирним протестом.

"Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває у стані війни та дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу та незалежність", – сказав Єрмак..

Він також поінформував послів країн G7 та ЄС щодо ситуації з боротьбою проти пандемії COVID-19, "яка наразі є непростою, як і в багатьох країнах світу, але залишається контрольованою". Він повідомив, що в Україні вже вакциновано близько 112 тисяч громадян.