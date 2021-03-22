Ермак обсудил с послами G7 ситуацию на Донбассе и события на акции в поддержку Стерненка

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время видеоконференции с послами стран Группы семи и Евросоюза проинформировал их об итогах переговоров политических советников лидеров государств "Нормандской четверки", которые состоялись 18 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы президента.

"Несмотря на активные усилия Украины по восстановлению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года, российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, как предлагала украинская сторона. При этом руководитель Офиса президента поблагодарил за конструктивную позицию представителям Франции и Германии", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, украинская сторона готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращению к обеспечению безусловного режима прекращения огня, чтобы потом двигаться дальше к установлению мира на Донбассе.

Он проинформировал послов о создании в Украине центра по противодействию дезинформации, который вскоре начнет работу на базе Совета национальной безопасности и обороны.

В заявлении ОП также указывается, что Ермак прокомментировал инциденты, которые произошли во время массовой акции в поддержку Сергея Стерненко у здания Офиса президента 20 марта, заявив, что события не были мирным протестом.

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, абсолютно недопустимо для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевало свое право на свободу и независимость", - сказал Ермак.

Он также проинформировал послов стран G7 и ЕС относительно ситуации с борьбой против пандемии COVID-19, "которая сейчас является непростой, как и во многих странах мира, но остается контролируемой". Он сообщил, что в Украине уже вакцинировано около 112 000 граждан.