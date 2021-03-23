Меркель готова підтримати Єврокомісію у блокуванні експорту вакцин

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель готова підтримати намір Єврокомісії про блокування експорту вакцин, вироблених у ЄС, якщо країни Євросоюзу не будуть отримувати обіцяні поставки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це вона сказала на пресконференції 22 березня.

"Я підтримую президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. У нас є проблеми з AstraZeneca… Ми будемо ухвалювати рішення відповідально", - зазначила Ангела Меркель.

Нагадаємо, напередодні Нідерланди заявили, що готові заблокувати поставки вакцини від коронавірусу AstraZeneca, якщо Велика Британія не погодиться на угоди з більш справедливого обміну вакцинами з ЄС.

У суботу 20 березня президентка Єврокомісії заявила, що комісія може заборонити компанії AstraZeneca експорт вакцин, доки вона не виконає свої зобов’язання перед Євросоюзом.

AstraZeneca не виконала свої обіцянки щодо поставки перед ЄС.

Нагадаємо, понад половина опитаних громадян у Франції, Німеччині та Іспанії вважають, що вакцина від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, не є безпечною.

Різке зниження довіри відбувається невдовзі після того, як уряди кількох країн ЄС ненадовго призупинили або обмежили використання вакцини через проблеми зі згортанням крові.

Багато країн відновили застосування вакцини після того, як минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило безпечність вакцини і закликало людей приймати цей препарат.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.