Меркель готова поддержать Еврокомиссию в блокировании экспорта вакцин

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать намерение Еврокомиссии о блокировании экспорта вакцин, произведенных в ЕС, если страны Евросоюза не будут получать обещанные поставки.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом она сказала на пресс-конференции 22 марта.

"Я поддерживаю президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. У нас есть проблемы с AstraZeneca... Мы будем принимать решение ответственно", - отметила Ангела Меркель.

Напомним, накануне Нидерланды заявили, что готовы заблокировать поставки вакцины от коронавируса AstraZeneca, если Великобритания не согласится на более справедливый обмен вакцинами с ЕС.

В субботу 20 марта президент Еврокомиссии заявила, что комиссия может запретить компании AstraZeneca экспорт вакцин, пока она не выполнит свои обязательства перед Евросоюзом.

Напомним, более половины опрошенных граждан во Франции, Германии и Испании считают, что вакцина от коронавируса, разработанная AstraZeneca, не является безопасной.

Резкое снижение доверия произошло вскоре после того, как правительства нескольких стран ЕС ненадолго приостановили или ограничили использование вакцины из-за возможного серьезного побочного эффекта.

Многие страны восстановили применение вакцины после того, как на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность вакцины и призвало людей принимать этот препарат.

Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины.