ЄС допускає обмеження експорту вакцин, щоб отримати "свою справедливу частку"

Євросоюз може обмежити експорт вакцин до країн з вищим відсотком вакцинації населення, які при цьому не діляться власними вакцинами, щоб країни ЄС не потерпали від дефіциту.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На пресконференції 17 березня вона пригрозила обмежити експорт до країн, які не діляться своїми вакцинами, що ЗМІ зрозуміли як натяк у першу чергу на Британію.

"Ми хочемо бачити взаємність та пропорційність експорту, і ми готові задіяти будь-які доступні інструменти, щоб забезпечувати це. Це спосіб гарантувати, що Європа отримає свою справедливу частку", - пояснила вона, сказавши, що обговорить це питання з лідерами блоку і країн-членів.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що за останні 6 тижнів з ЄС до 33 інших країн світу поїхали 41 млн доз вакцини.

"Відкрита дорога має бути відкритою в обидва напрямки, і тому ми хочемо гарантувати взаємність та пропорційність", - сказала президентка Єврокомісії. Якщо ж такої взаємності не спостерігатиметься, ЄС "доведеться подумати про те, як зробити експорт до країн, де також виробляється вакцина, залежним від їхньої відкритості".

"Ми подумаємо над тим, чи все ще пропорційним є експорт до країн, у яких вищий відсоток вакцинації, ніж у нас", - додала вона.

На запитання про те, яких країн це може торкнутися у першу чергу, фон дер Ляєн сказала, що Британія є "напрямком №1" для експорту вироблених у ЄС вакцин.

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"За останні 6 тижнів до Британії були експортовані 10 млн доз вакцини", - сказала вона, додавши, що ЄС все ще чекає на поставки, які мали приїхати з Британії.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що із США ситуація інакша - експорту готових вакцин немає в обох напрямках, а поставки деяких складових для вироблення вакцини відбувається безпроблемно.

У Британії розкритикували ці слова як погрозу, заявивши, що під час запровадження механізму контролю експорту вакцин Брюссель пояснював це передусім необхідністю прозорості.

"Ми очікуємо, що ЄС продовжить дотримуватися своїх зобов’язань… Запровадженян обмежень загрожує глобальним зусиллям у боротьбі з цим вірусом", - заявив речник прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Politico пише, що окрім Британії, вищий ніж у ЄС рівень вакцинації - в Ізраїлі, Чилі, США, ОАЕ, Бахрейні, Сербії, Катарі, Туреччині й Марокко.