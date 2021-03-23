Водія дипломата РФ у Страсбурзі розшукують через продаж 300 крадених велосипедів

Громадянина Росії, який був співробітником консульства РФ у Страсбурзі, запідозрили у систематичному перепродажу крадених велосипедів, справу розслідує поліція.

Про це пише місцева редакція France Bleu, повідомляє "Європейська правда".

40-річного росіянина запідозрили в тому, що він збував крадені велосипеди через сайт дрібних оголошень Leboncoin.

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Йдеться про близько 300 велосипедів, часто електровелосипедів, на загальну вартість до 100 000 євро.

Розслідування почалось на початку лютого 2021 року, невдовзі після того, як поцупили велосипед колишнього заступника мера Страсбурга Алена Фонтанеля - він прив’язав його на вулиці зовсім поруч із входом до представництва Франції у Раді Європи.

За кілька днів Фонтанель знайшов свій велосипед серед оголошень на Leboncoin, де його продавали за пів ціни, та повідомив про автора оголошення поліції. "Продавець" виявився водієм російського дипломата.

Росіянина затримали, невдовзі відпустили. Та коли слідчі знову захотіли з ним поспілкуватися, його роботодавець (вочевидь, мають на увазі дипломата) відповів, що чоловік поїхав до Росії через проблеми зі здоров’ям.

Підозрюваного після цього оголосили у розшук.

У консульстві РФ заявили, що не будуть ніяк коментувати справу з міркувань захисту персональних даних.

Розслідуванням займаються правоохоронці департаменту Нижній Рейн.