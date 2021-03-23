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Польському письменнику загрожує 3 роки в’язниці за образу президента Дуди

Вівторок, 23 березня 2021, 08:56

Відомому польському письменнику та журналісту Якубу Зульчику загрожує до трьох років позбавлення волі за те, що він у пості у Facebook обізвав "дебілом" президента Анджея Дуду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Пост з’явився у листопаді 2020 року на тлі обговорень президентських виборів у США.

Анджей Дуда написав: "Вітаю Джо Байдена з успішною президентською кампанією. Доки ми чекаємо номінації Колегії виборників, Польща налаштована зберігати стратегічне партнерство із США на високому та якісному рівні задля ще сильнішого партнерства".

Якуб Зульчик у своєму пості звернув увагу на цей твіт, зауваживши, що тривалий час цікавиться американською політикою, але ніколи не чув про "номінацію Колегією виборників".

"Джо Байден - 46-й президент США… (А) Анджей Дуда - дебіл", - написав він.

Його публікацію прокурори визнали "образливою" та "неприйнятною".

Сам Зульчик розповів, що вперше почув про звинувачення проти себе з медіа.

У Польщі є дев'ять різних варіантів звинувачення за образу, одна зі статей звинувачення включає образу державних символів. За публічну образу президента Польщі передбачається до трьох років позбавлення волі.

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