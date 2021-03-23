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Польскому писателю грозит 3 года тюрьмы за оскорбление президента Дуды

Вторник, 23 марта 2021, 08:56

Известному польскому писателю и журналисту Якубу Зульчику грозит до трех лет лишения свободы за то, что он в посте в Facebook обозвал "дебилом" президента Анджея Дуду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Пост появился в ноябре 2020 года на фоне обсуждений президентских выборов в США.

Дуда написал: "Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем номинации Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком и качественном уровне для еще более сильного партнерства".

Якуб Зульчик в своем посте обратил внимание на этот твит, отметив, что длительное время интересуется американской политикой, но никогда не слышал о "номинации Коллегией выборщиков".

"Джо Байден - 46-й президент США ... (А) Анджей Дуда - дебил", - написал он.

Его публикацию прокуроры признали "оскорбительной" и "неприемлемой".

Сам Зульчик рассказал, что впервые узнал об обвинениях против себя из медиа.

В Польше есть девять различных вариантов обвинения за оскорбление, одна из статей обвинения включает оскорбление государственных символов. За публичное оскорбление президента Польши предполагается до трех лет лишения свободы.

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