В Угорщині - новий рекорд добових смертей від коронавірусу

В Угорщині за останню добу повідомили про смерть 252 хворих на коронавірус, що є найвищим показником за увесь час епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today, що наводить останні дані органів охорони здоров’я.

Минулого тижня добова кількість смертей кілька разів вже перевищувала 200, з найбільшою кількістю померлих 20 березня - 227. Населення Угорщини - близько 10 млн осіб.

За останню добу повідомили про 5480 нових заражень, але на статистику вівторка можуть впливати вихідні. Натомість в останні дні минулого тижня країна зареєструвала нові рекорди заражень: понад 11 тисяч у суботу, понад 10 700 у п'ятницю.

Загалом на цей час в країні хворіють більше 189 тисяч людей, з них понад 11 800 госпіталізовані, 1389 - у реанімації.

За останніми зведеними даними Європейського центру з контролю і попередження захворювань, Угорщина - на третьому місці у ЄС за показниками захворюваності на душу населення, після Чехії та Естонії.

Водночас щеплення від коронавірусу отримали вже понад 1,6 млн осіб, з них майже 482 тисячі - у тому числі другою дозою. Нагадаємо, Угорщина єдиною з країн-членів ЄС використовує китайську вакцину, та одна з двох країн, які закупили російську "Спутник V".