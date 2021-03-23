В Венгрии – новый рекорд суточных смертей от коронавируса

В Венгрии за последние сутки сообщили о смерти 252 больных коронавирусом, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today, что приводит последние данные органов здравоохранения.

На прошлой неделе суточное количество смертей несколько раз уже превышало 200, с наибольшим количеством умерших 20 марта - 227. Население Венгрии - около 10 млн человек.

За последние сутки сообщили о 5480 новых заражениях, но на статистику вторника могут влиять выходные. Зато в последние дни на прошлой неделе страна зарегистрировала новые рекорды заражений: более 11 000 в субботу, более 10 700 в пятницу.

Всего на данный момент в стране болеют больше 189 000 человек, из них более 11 800 госпитализированы, 1389 - в реанимации.

По последним сводным данным Европейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, Венгрия - на третьем месте в ЕС по показателям заболеваемости на душу населения, после Чехии и Эстонии.

В то же время прививки от коронавируса получили уже более 1,6 млн человек, из них почти 482 000 - в том числе второй дозой. Напомним, Венгрия единственная из стран-членов ЕС использует китайскую вакцину, и одна из двух стран, которые закупили российский "Спутник V".