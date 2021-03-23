Стефанішина не згідна, що невиконання Угоди про асоціацію лише наростає

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина не згідна з тим, що невиконання Угоди про асоціацію з ЄС тільки наростає.

Про це Стефанішина заявила у вівторок на онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Стефанішина сказала, що показник у 20% прогресу у виконанні за цей рік може спонукати до думки, що невиконання Угоди тільки зростає. Проте, за її словами, якщо оцінити прогрес виконання Угоди за 4 роки за всіма сферами, "неозброєним оком видно", що показники суттєво виросли.

"Останні рік чи півтора ми наздоганяли виконання невиконаних зобов'язань, які ми з 2016 року не могли виконати або через те, що парламент не голосував за відповідне законодавство, або через те, що уряд не голосував за відповідні підзаконні акти", - сказала вона.

Як приклад вона навела транспортну сферу, у якій, за її словами, прогрес суттєво зріс.

"У сфері транспорту, в якій з 2014 року прогрес виконання не перевищував 10-12%, сьогодні загальний прогрес виконання складає понад 50%", - додала вона.

Стефанішина заявила, що це "красномовні оцінки".

"Тому не погоджусь з тим, що невиконання угоди лише наростає. Треба розуміти, що основна частина зобов’язань щодо наближення законодавства була розрахована якраз на перші 5 років виконання Угоди про асоціацію. З цього року виконання Угоди обсяг зобов'язань значно менший", - додала вона.