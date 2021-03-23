Стефанишина не согласна, что невыполнение Соглашения об ассоциации только нарастает

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина не согласна с тем, что невыполнение Соглашения об ассоциации с ЕС только нарастает.

Об этом Стефанишина заявила во вторник на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Стефанишина сказала, что показатель в 20% прогресса в выполнении за этот год может побудить к мысли, что невыполнение Соглашения только растет. Однако, по ее словам, если оценить прогресс выполнения Соглашения за четыре года по всем сферам, то "невооруженным глазом видно", что показатели существенно выросли.

"Последние год или полтора мы догоняли выполнение невыполненных обязательств, которые мы с 2016 года не могли выполнить или из-за того, что парламент не голосовал за соответствующее законодательство, или из-за того, что правительство не голосовало за соответствующие подзаконные акты", - сказала она.

В качестве примера вице-премьер привела транспортную сферу, в которой, по ее словам, прогресс существенно вырос.

"В сфере транспорта, в которой с 2014 года прогресс выполнения не превышал 10-12%, сегодня общий прогресс выполнения составляет более 50%", - добавила она.

Стефанишина заявила, что это "красноречивые оценки".

"Поэтому не соглашусь с тем, что невыполнение соглашения только нарастает. Надо понимать, что основная часть обязательств по приближению законодательства была рассчитана как раз на первые пять лет выполнения Соглашения об ассоциации. С этого года выполнения Соглашения объем обязательств значительно меньше", - добавила она.