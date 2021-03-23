ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми

Окружна прокуратура у Перемишлі планує висунути звинувачення у ненавмисному доведенні до ДТП водію українського автобуса, який потрапив в аварію у ніч на 22 березня у Підкарпатському воєводстві Польщі, йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це "Укрінформу" повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк, пише "Європейська правда".

"Прокуратура планує висунути водію звинувачення за статтею 173, параграф 2 – ненавмисне спричинення катастрофи на суші, яка загрожує життю і здоров’ю людей і карається ув’язненням до п’яти років", - повідомив Павлюк.

Він зазначив, що 22-річний водій автобуса, який скоїв ДТП, перебуває у лікарні у Перемишлі. Як з’ясувалося, другий водій цього автобуса, який загинув в аварії, є його вітчимом.

Одну із постраждалих в аварії українок, яка після аварії перебувала в лікарні міста Пшеворськ, виписують у вівторок з лікарні. Іншу українку, яка перебуває у лікарні міста Любачув, планують виписати у вівторок або середу.

Стан 55-річної жінки, яка перебуває в лікарні Перемишля, покращується. Однак поки що вона ще залишатиметься в лікарні.

Водночас 74-річній жінці, яка найбільше постраждала в аварії, зроблено операцію і планується проведення ще декількох. Її найближчим часом мають перевезти з Перемишля до Жешува.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 березня український автобус, який здійснював рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці, з’їхав з дороги, пробив відбійник у кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів "Кашице" і з’їхав у придорожній рів. У машині перебувало 10 людей, зокрема двоє водіїв. В результаті ДТП один чоловік - водій, який не перебував за кермом - загинув на місці, п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.