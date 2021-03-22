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У Польщі зазнав аварії автобус з українцями: 1 загиблий, 4 постраждалих

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МЗС уточнило дані про аварію автобуса у Польщі: один загиблий, постраждалих п’ятеро

Понеділок, 22 березня 2021, 09:45

Усі 10 людей у автобусі, що розбився вночі у Польщі, є громадянами України; внаслідок аварії одна людина загинула і п’ятеро госпіталізовані.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу", - повідомив він.

Нагадаємо, аварія сталася на трасі А4 біля села Кашице вночі у неділю. За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу і вилетів у кювет.

Польські ЗМІ спершу повідомили про чотирьох травмованих. Також не було відомо, чи всі пасажири є громадянами України.

Аварія сталась майже там само, де на початку березня розбився інший український автобус з 57 людьми. Тоді загинули 5 осіб.

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МЗС Польща
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