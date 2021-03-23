В Італії до травня відклали відновлення морських круїзів

Італійська круїзна компанія Costa Cruises не відновить рейси до травня через обмеження на подорожі, пов'язані з третьою хвилею коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Компанія, яка належить корпорації Carnival, відтермінувала дату відновлення круїзів із 27 березня на 1 травня.

"Заходи проти коронавірусу в Італії не дозволяють нам пропонувати пасажирам досвід подорожей, який відповідає очікуванням, особливо щодо екскурсій", - йдеться в заяві компанії.

Зіткнувшись зі зростанням кількості заражень COVID-19, Італія минулого понеділка оголосила карантин на більшій частині своєї території.

Круїзний лайнер Costa Smeralda першим відправиться у плавання 1 травня, круїзи триватимуть від трьох до семи днів в Італії, із зупинками в Савоні, Спеції, Чивітавекк'ї Неаполі, Мессіні та Кальярі.

За відповідних умов умови Costa Smeralda також відновить тижневі круїзи в західному Середземномор’ї, починаючи з 12 червня, зупиняючись в Італії (Савона, Чивітавекк'я та Палермо), Франції (Марсель) та Іспанії (Барселона та Пальма-де-Майорка).

Ще один лайнер, Costa Luminosa, має відправитись з Трієста 16 травня на тижневий круїз до Греції та Хорватії.

Круїзні компанії перевели своє кораблі з Венеції у більші порти Генуї та Трієсту. Круїзна індустрія сильно постраждала від міжнародних обмежень на подорожі, а також проблем безпеки після декількох спалахів COVID-19 на борту суден.

Costa Cruises заявила, що буде дотримуватися суворого медичного протоколу, що включає обмеження кількості пасажирів, тести для всіх пасажирів та екіпажу, вимірювання температури на борту та при висадці та носіння масок, коли це потрібно.

До пандемії, за даними Міжнародної асоціації круїзних ліній, круїзна галузь Італії - найбільша в Європі – оцінювалася в 14,5 мільярдів євро і майже 53 000 робочих місць.