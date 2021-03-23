В Италии до мая отложили возобновление морских круизов

Итальянская круизная компания Costa Cruises не возобновит рейсы до мая из-за ограничений на путешествия, связанные с третьей волной коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Компания, которая принадлежит корпорации Carnival, отложила дату возобновления круизов с 27 марта на 1 мая.

"Меры против коронавируса в Италии не позволяют нам предлагать пассажирам опыт путешествий, который соответствует ожиданиям, особенно в отношении экскурсий", - говорится в заявлении компании.

Столкнувшись с ростом количества заражений COVID-19, Италия минувший понедельник объявила карантин на большей части своей территории.

Круизный лайнер Costa Smeralda первым отправится в плавание 1 мая, круизы продолжаться от трех до семи дней в Италии, с остановками в Савоне, Специи, Чивитавеккья, Неаполе, Мессине и Кальяри.

При соответствующих условиях условия Costa Smeralda также восстановит недельные круизы в западном Средиземноморье, начиная с 12 июня, останавливаясь в Италии (Савона, Чивитавеккья и Палермо), Франции (Марсель) и Испании (Барселона и Пальма-де-Майорка).

Еще один лайнер, Costa Luminosa, имеет отправиться из Триеста 16 мая на недельный круиз к Греции и Хорватии.

Круизные компании перевели свое корабли из Венеции в большие порты Генуи и Триеста. Круизная индустрия сильно пострадала от международных ограничений на путешествия, а также проблем безопасности после нескольких вспышек COVID-19 на борту судов.

Costa Cruises заявила, что будет придерживаться строгого медицинского протокола, включая ограничения количества пассажиров, тесты для всех пассажиров и экипажа, измерения температуры на борту и при высадке и ношение масок, когда это нужно.

До пандемии, по данным Международной ассоциации круизных линий, круизная отрасль Италии - крупнейшая в Европе - оценивалась в 14,5 млрд евро и почти 53 000 рабочих мест.