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Іспанія скасовує заборону на в'їзд для мандрівників з Британії

Вівторок, 23 березня 2021, 16:54

Уряд Іспанії оголосив, що з 30 березня скасує обмеження на в'їзд для мандрівників з Великої Британії після тримісячної заборони на поїздки, пов'язаної з новими штамами коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Заборона на в'їзд в Іспанію повітряним і морським транспортом зі Сполученого Королівства діє з 22 грудня 2020 року і продовжувалася шість разів протягом останніх трьох місяців.

Рішення про скасування було оголошено через кілька годин після того, як британський уряд заявив, що в рамках нових правил людям у Британії буде дозволено виїжджати за кордон для покупок, оренди, здачі в оренду або продажу будинку з 29 березня.

Нові "розумні виправдання для поїздки" уряду Британії за кордон включають відвідування агента з нерухомості, офіс продажів забудовника або огляд будинку, а також огляд житлових будинків для оренди або купівлі або підготовку нерухомості до заселення.

Проте, відпочинок за кордоном, як і раніше не дозволений урядом Бориса Джонсона, а це означає, що за порушення правил подорожей загрожує штраф на суму в розмірі до 5000 фунтів стерлінгів (5800 євро).

Владі Британії необхідно буде уточнити, чи є політ за кордон для перевірки власності "розумним виправданням", оскільки багато британців залишили свої іспанські будинки без нагляду на кілька місяців.

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