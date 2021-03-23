Испания отменяет запрет на въезд для путешественников из Британии

Правительство Испании объявило, что с 30 марта отменит ограничения на въезд для путешественников из Великобритании после трехмесячного запрета на поездки, связанного с новыми штаммами коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Запрет на въезд в Испанию воздушным и морским транспортом из Соединенного Королевства действует с 22 декабря 2020 года и продлевался шесть раз в течение последних трех месяцев.

Решение об отмене было объявлено через несколько часов после того, как британское правительство заявило, что в рамках новых правил людям в Британии будет разрешено выезжать за границу для покупки, аренды, сдачи в аренду или продажи дома с 29 марта.

Новые "разумные оправдания для поездки" за границу правительства Великобритании включают посещение агента по недвижимости, офиса продаж застройщика или осмотр дома, а также осмотр жилых домов для аренды или покупки или подготовку недвижимости к заселению.

Однако отдых за границей по-прежнему не разрешен правительством Бориса Джонсона, а это значит, что за нарушение правил путешествий грозит штраф на сумму в размере до 5000 фунтов стерлингов (5800 евро).

Властям Великобритании необходимо будет уточнить, является ли полет за границу для проверки собственности "разумным оправданием", поскольку многие британцы оставили свои испанские дома без присмотра на несколько месяцев.