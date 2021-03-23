РФ чекає від Чорногорії скасування санкцій

Посол Росії в Чорногорії Владислав Маслеников розраховує, що нова влада Чорногорії скасує рішення попередників про приєднання до санкцій ЄС проти РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Vijesti, повідомляє "Європейська правда".

"У новій коаліції в парламенті та в керівництві нового уряду заявляли про зусилля, спрямовані на покращення відносин з Росією, про бажання почати з чистого аркуша". Питання, напевно, полягає в тому, наскільки серйозно нова влада готова до конкретних кроків" - зазначив посол.

Він нагадав, що рішення попередньої влади Чорногорії приєднатися до європейських санкцій не могло і не завдало Росії шкоди , враховуючи невеликий обсяг двосторонньої торгівлі.

"Хоча для вашої країни репутація партнера була серйозно пошкоджена, а економічні збитки дуже відчутні" - сказав Маслеников.

"Що стосується нового керівництва держави, то я обговорював цю ситуацію з багатьма. Однак якщо ми говоримо про те, як відкрити новий аркуш двостороннього співробітництва, то незрозуміло, чому тягар і марний спадок попередньої влади слід нести з собою" - заявив він.

Посол також зазначив, що з п'яти нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС до нового "набору" антиросійських заходів долучилися лише дві - Чорногорія та Албанія.

"Подгориця приєдналася до антиросійських санкцій у 2014 році, і за ці сім років це не наблизило вашу країну ні на крок до членства в ЄС" - зазначив Маслеников.

"Деякі люди в Чорногорії розраховують на те, що якщо для Росії економічний ефект від ваших ворожих кроків буде нульовим, то ми не будемо звертати на них увагу. Боюся, цього не буде - наші вимушені взаємні заходи залишаються в силі для всіх держав-членів ЄС та тих країн, які до них приєдналися" - заявив він.