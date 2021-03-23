РФ ждет от Черногории отмены санкций

Посол России в Черногории Владислав Маслеников рассчитывает, что новая власть Черногории отменит решение предшественников о присоединении к санкциям ЕС против РФ.

Об этом он сказал в интервью изданию Vijesti, сообщает "Европейская правда".

"В новой коалиции в парламенте и в руководстве нового правительства заявляли об усилиях, направленных на улучшение отношений с Россией, о желании начать с чистого листа". Вопрос, наверное, заключается в том, насколько серьезно новая власть готова к конкретным шагам ", - отметил посол.

Он напомнил, что решение предыдущей власти Черногории присоединиться к европейским санкциям не могло и не нанесло России ущерб, учитывая небольшой объем двусторонней торговли.

"Хотя для вашей страны репутация партнера была серьезно повреждена, а экономический ущерб очень ощутим", - сказал Маслеников.

"Что касается нового руководства государства, то я обсуждал эту ситуацию со многими. Однако если мы говорим о том, как открыть новый лист двустороннего сотрудничества, то непонятно, почему бремя и бесполезное наследство предыдущей власти следует нести с собой ", - заявил он.

Посол также отметил, что из пяти нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС к новому "набору" антироссийских мероприятий присоединились только две - Черногория и Албания.

"Подгорица присоединилась к антироссийским санкциям в 2014 году, и за эти семь лет это не приблизило вашу страну ни на шаг к членству в ЕС", - отметил Маслеников.

"Некоторые люди в Черногории рассчитывают на то, что если для России экономический эффект от ваших вражеских шагов будет нулевым, то мы не будем обращать на них внимание. Боюсь, этого не будет - наши вынужденые взаимные меры остаются в силе для всех государств-членов ЕС и стран, которые к ним присоединились ", - заявил он.