Парламент Вірменії скасував воєнний стан, що діяв майже пів року

Парламент Вірменії абсолютною більшістю голосів підтримав проєкт про скасування в країні військового стану, що діяв з 27 вересня.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Рішення підтримали 118 голосами, один депутат голосував проти і один - утримався. Проєкт підготували дві опозиційні фракції, "Просвітлена Вірменія" та "Процвітаюча Вірменія".

Напередодні під час дебатів у парламенті опозиційні політики заявляли, що уряд зберігає воєнний стан з політичних міркувань, а реальних підстав для його продовження немає.

Спікер Арарат Мірзорян наполягав, що за продовженням воєнного стану немає політичних мотивів. Він запропонував депутатам з правлячої партії також підтримати проєкт,зауваживши, що було б краще, якби скасування воєнного стану ініціював уряд.

Тепер рішення має бути підписане спікером та одразу опубліковане.

Нагадаємо, воєнний стан країна запровадила у зв’язку з активізацією бойових дій у Нагірному Карабаху. У ніч на 10 листопада було оголошено про припинення вогню, про яке домовились лідери Азербайджану, Вірменії та Росії. У Вірменії цю домовленість сприйняли як капітуляцію країни, а опозиційні сили почали протести з вимогою відставки уряду.

З кінця лютого політична криза у Вірменії поглибилася після того, як військові Генштабу виступили із заявою за звільнення прем’єра Нікола Пашиняна.

Того ж дня Пашинян заявив про рішення звільнити з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна і заявив про "спробу державного перевороту".

18 березня прем’єр оголосив, що з огляду на нестабільну внутрішню ситуацію та після консультацій з опозиційними фракціями парламентські вибори в країні відбудуться 20 червня. В опозиції закликали не погоджуватися на вибори, яких самі й вимагали, доки при владі залишається Пашинян або його команда.