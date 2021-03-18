Вірменська опозиція закликала ігнорувати дострокові вибори, яких сама й добивалася

В опозиції Вірменії закликали ігнорувати дострокові парламентські вибори, анонсовані прем’єром Ніколом Пашиняном, якщо при цьому прем'єр або його команда залишатимуться при владі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "News.am", про це заявив один з опозиційних лідерів - Вазген Манукян, кандидат опозиції на посаду прем’єра.

"Заява Пашиняна ще не означає, що він буде проводити вибори. Але якщо це станеться - я в жодному разі не буду брати участі. Потрібно зробити все, щоб не допустити їхнього проведення", - сказав він.

На його думку, на вибори не можна погоджуватися, доки при владі залишається нинішній прем’єр та його команда.

"Якщо Нікол Пашинян піде у відставку, але влада залишиться у руках його команди, то проводити вибори у жодному разі не можна. А якщо Пашинян залишиться - то тим більше не можна", - зазначив він.

Проте він зауважив, що опозиційні сили ще не проводили консультацій.

Нагадаємо, 18 березня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що з огляду на нестабільну внутрішню ситуацію та після консультацій з опозиційними фракціями парламентські вибори в країні відбудуться 20 червня.

Пашинян зазначив, що провів зустріч з лідером фракції "Процвітаюча Вірменія" Гагіком Царукяном, і в ході зустрічі вони відзначили, що найкращим виходом із складної внутрішньополітичної ситуації стануть дострокові парламентські вибори.

В останні тижні у Вірменії загострилась політична криза. 25 лютого Генштаб Збройних сил Вірменії зажадав відставки уряду і прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, звинувативши його в невмінні приймати адекватні рішення у кризовій ситуації.

Того ж дня Пашинян заявив про рішення звільнити з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна і заявив про "спробу державного перевороту".

У Єревані відбулися мітинги прихильників і опонентів Пашиняна.

Опозиція Вірменії давно вимагає відставки Пашиняна після поразки Вірменії у війні в Карабаху. Нагадаємо, у ніч на 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабаху, про яке домовились лідери Азербайджану, Вірменії та Росії. У Вірменії цю домовленість сприйняли як капітуляцію країни.

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