Парламент Армении отменил военное положение, действовавшее почти полгода

Парламент Армении абсолютным большинством голосов поддержал проект об отмене в стране военного положения, действовавшего с 27 сентября.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Решение поддержали 118 голосами, один депутат голосовал против и один - воздержался. Проект подготовили две оппозиционные фракции, "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения".

Накануне во время дебатов в парламенте оппозиционные политики заявляли, что правительство сохраняет военное положение по политическим соображениям, а реальных оснований для его продолжения нет.

Спикер Арарат Мирзорян настаивал, что за продлением военного положения нет политических мотивов. Он предложил депутатам из правящей партии также поддержать проект, отметив, что было бы лучше, если бы отмену военного положения инициировало правительство.

Теперь решение должно быть подписано спикером и сразу опубликовано.

Напомним, военное положение страна ввела в связи с активизацией боевых действий в Нагорном Карабахе. В ночь на 10 ноября было объявлено о прекращении огня, о котором договорились лидеры Азербайджана, Армении и России. В Армении эту договоренность восприняли как капитуляцию, а оппозиционные силы начали протесты с требованием отставки правительства.

С конца февраля политический кризис в Армении углубился после того, как военные Генштаба выступили с заявлением за увольнение премьера Никола Пашиняна.

В тот же день Пашинян заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и заявил о "попытке государственного переворота".

18 марта премьер объявил, что учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию и после консультаций с оппозиционными фракциями парламентские выборы в стране пройдут 20 июня. В оппозиции призвали не соглашаться на выборы, которых сами и требовали, пока у власти остается Пашинян или его команда.