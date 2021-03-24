Министра культуры Франции госпитализировали с коронавирусом
Среда, 24 марта 2021, 11:29
Министр культуры Франции Розелин Башло, которая в субботу получила положительный тест на коронавирус, попала в больницу.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro / AFP.
В близком окружении 74-летнего министра сообщили, что ее состояние стабильное и угрозы для жизни нет.
"Врач порекомендовал, чтобы она находилась в больнице под усиленным наблюдением в последующие несколько дней", - сообщили собеседники агентства.
Розелин Башло - уже второй член правительства, который сейчас находится в больнице с коронавирусом. 22 марта госпитализировали ее коллегу, 59-летнюю министра труда Элизабет Борне.
Напомним, Франция в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом с 20 марта объявила жесткий локдаун в 16 департаментах, включая Париж.
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