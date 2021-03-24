У Швеції 94% хочуть вакцинуватися від коронавірусу, попри паніку довкола AstraZeneca

У Швеції вакцинуватися від коронавірусу хочуть 94% людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT, про це свідчать результати соцопитування, проведеного на замовлення Sveriges Radio.

Опитування проводилося 11-24 лютого серед 16 000 респондентів віком від 18 до 84 років. З них 94% відповіли, що хочуть вакцинуватися.

Через те, що паніка довкола AstraZeneca піднялася вже після опитування, його вирішили повторити знову 19-23 березня, на меншій вибірці у 1000 осіб - і це контрольне опитування підтвердило, що перші результати не змінилися.

У Швеції, населення якої складає близько 10 млн осіб, вакциновані на цей час близько 970 тисяч людей - приблизно 11,9%. З них 414 тисяч отримали вже обидві дози.

Як і в більшості країн Європи, останнім часом у Швеції спостерігається зростання кількості заражень.

Нагадаємо, понад половина опитаних громадян у Франції, Німеччині та Іспанії вважають, що вакцина від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, не є безпечною.

Різке зниження довіри відбувається невдовзі після того, як уряди кількох країн ЄС ненадовго призупинили або обмежили використання вакцини через розвиток тромбів у деяких вакцинованих пацієнтів. Коли Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило безпечність вакцини, багато країн відновили її використання.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.