У Швеції 94% хочуть вакцинуватися від коронавірусу, попри паніку довкола AstraZeneca
У Швеції вакцинуватися від коронавірусу хочуть 94% людей.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT, про це свідчать результати соцопитування, проведеного на замовлення Sveriges Radio.
Опитування проводилося 11-24 лютого серед 16 000 респондентів віком від 18 до 84 років. З них 94% відповіли, що хочуть вакцинуватися.
Через те, що паніка довкола AstraZeneca піднялася вже після опитування, його вирішили повторити знову 19-23 березня, на меншій вибірці у 1000 осіб - і це контрольне опитування підтвердило, що перші результати не змінилися.
У Швеції, населення якої складає близько 10 млн осіб, вакциновані на цей час близько 970 тисяч людей - приблизно 11,9%. З них 414 тисяч отримали вже обидві дози.
Як і в більшості країн Європи, останнім часом у Швеції спостерігається зростання кількості заражень.
Нагадаємо, понад половина опитаних громадян у Франції, Німеччині та Іспанії вважають, що вакцина від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, не є безпечною.
Різке зниження довіри відбувається невдовзі після того, як уряди кількох країн ЄС ненадовго призупинили або обмежили використання вакцини через розвиток тромбів у деяких вакцинованих пацієнтів. Коли Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило безпечність вакцини, багато країн відновили її використання.
Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.