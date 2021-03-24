В Швеции 94% хотят вакцинироваться от Covid-19, несмотря на панику вокруг AstraZeneca

В Швеции вакцинироваться от коронавируса хотят 94% людей, несмотря на панику вокруг AstraZeneca.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного по заказу Sveriges Radio.

Опрос проводился 11-24 февраля среди около 16 000 респондентов в возрасте от 18 до 84 лет. Из них 94% ответили, что хотят вакцинироваться.

Так как паника вокруг AstraZeneca поднялась уже после опроса, его решили повторить снова 19-23 марта, на меньшей выборке в 1000 человек - и это контрольное опрос подтвердил, что первые результаты не изменились.

В Швеции, население которой составляет около 10 млн человек, вакцинированы в настоящее время около 970 тысяч человек - примерно 11,9% взрослого населения. Из них 414 000 получили уже обе дозы.

Как и в большинстве стран Европы, в последнее время в Швеции наблюдается рост числа заражений.

Напомним, более половины опрошенных граждан во Франции, Германии и Испании считают, что вакцина от коронавируса, разработанная AstraZeneca, не является безопасной.

Резкое снижение доверия произошло после того, как правительства нескольких стран ЕС приостановили или ограничили использование вакцины из-за развития тромбов у некоторых вакцинированных пациентов. Когда Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность вакцины, многие страны восстановили ее использование.

Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины.