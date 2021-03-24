Ірландія запроваджує карантин у готелях за 1875 євро для приїжджих із 33 країн

В Ірландії з 26 березня почне діяти обов'язковий карантин для осіб, які прибувають з 33 країн "високого ризику" зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Мандрівники проведуть два тижні у карантині і заплатять не менше 1875 євро ($2200), щоб зупинитися в одному з 24 готелів по всій країні.

Карантин буде застосовуватися до тих, хто прибуває з 33 країн і не має негативного результату тесту на COVID-19.

Група готелів Tifco отримала контракт і буде відповідати за транспорт, безпеку, здоров'я і благополуччя. Серед її портфеля - готелі, розташовані недалеко від аеропортів Дубліна і Корка.

Країни, включені в список "високого ризику" урядом Ірландії: Ангола, Аргентина, Австрія, Болівія, Ботсвана, Бразилія, Бурунді, Кабо-Верде, Чилі, Колумбія, Демократична Республіка Конго, Еквадор, Есватіні, Французька Гвіана, Гаяна, Лесото, Малаві, Маврикій, Мозамбік, Намібія, Панама, Парагвай, Перу, Руанда, Сейшельські Острови, Південна Африка, Сурінам, Танзанія, Об'єднані Арабські Емірати, Уругвай, Венесуела, Замбія і Зімбабве.

Людям, які прибувають з цих країн і не проходять карантин, загрожує штраф в розмірі до 2000 євро або тюремне ув'язнення на термін до місяця.

Мандрівники, які проїжджають через аеропорт або порт в названих країнах, також повинні проходити карантин.