Ирландия вводит карантин в гостиницах за 1875 евро для приезжих из 33 стран

В Ирландии с 26 марта начнет действовать обязательный карантин для лиц, прибывающих в Ирландию из 33 стран "высокого риска" заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Путешественники проведут две недели в карантине и заплатят не менее 1875 евро ($2200), чтобы остановиться в одном из 24 отелей по всей стране.

Карантин будет применяться к тем, кто прибывает из 33 стран и не имеет отрицательного результата теста на COVID-19.

Группа отелей Tifco получила контракт и будет отвечать за транспорт, безопасность, здоровье и благополучие. В ее портфеле - отели, расположенные недалеко от аэропортов Дублина и Корка.

Страны, включенные в список "высокого риска" правительством Ирландии: Ангола, Аргентина, Австрия, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Эсватини, Французская Гвиана, Гайана, Лесото, Малави Маврикий, Мозамбик, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Руанда, Сейшельские Острова, Южная Африка, Суринам, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Венесуэла, Замбия и Зимбабве.

Людям, которые прибывают из этих стран и не проходят карантин, грозит штраф в размере до 2000 евро или тюремное заключение на срок до месяца.

Путешественники, которые проезжают через аэропорт или порт в названных странах, также должны проходить карантин.